В общине Воскетап ознакомились с пилотной программой по борьбе с южноамериканской молью помидоров

В общине Воскетап Араратской области 10 июля был организован полевой семинар с целью представления фермерам подробностей пилотной программы по борьбе с южноамериканской молью томатов и текущих результатов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении, в семинаре приняли участие ответственные за сферу сельского хозяйства министерства, представители Национального аграрного университета Армении и Инспекционного органа по безопасности продуктов питания, подведомственного правительству Армении.

Цель программы - на территории 10 гектаров общин Воскетап Арарата и Акналич Армавирской области осуществить мероприятия по борьбе с молью и оценить их эффективность. Программа осуществляется посредством фонда “Национальный аграрный университет Армении”, который выступает в качестве консультанта. В рамках программы на полях вышеуказанных двух общин установлены ферромонные ловушки моли, благодаря которым становится возможным рассматривать наличие зрелых особей моли и динамику их развития. На основе этих данных ученые, реализующие программу, разработают график комплексных мероприятий по эффективной борьбе с вредителем.

В ходе семинара начальник отдела развития садоводства и защиты растений Министерства экономики Армении Карине Есаян и декан агрономического факультета Национального аграрного университета Армении Арменак Тер-Григорян подробно представили наиболее эффективные средства борьбы с молью и сроки их применения, коснулись результатов мониторинга, проведенного недавно в вышеуказанных общинах.

Карине Есаян, в частности, отметила, что мероприятия по борьбе с молью требуют комплексного подхода и привлечения всех заинтересованных фермеров. Арменак Тер-Григорян, в свою очередь, подчеркнул, что хотя и невозможно полностью ликвидировать южноамериканскую моль, однако в случае проведения своевременных соответствующих мероприятий можно контролировать процесс и предотвратить размножение вредителя, чтобы не нанести большой вред урожаю.

Участникам мероприятия были предоставлены консультационно-информационные брошюры, в которых подробно описаны этапы развития, повреждения и симптомы вредителя -южноамериканской моли, а также химические, биологические, агротехнические и механические мероприятия, обеспечивающие высокую эффективность борьбы.

В ближайшее время в общине Акналич Армавирской области будет организован еще один полевой семинар.