СМИ: постпред Ирана заявил, что заседание МАГАТЭ не принесло США нужных результатов

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что США не добились желаемых результатов на специальной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в четверг сообщило агентство IRNA.

По словам постпреда, США хотели созвать экстренное заседание по вопросу о выполнении Ираном СВПД, однако большинство стран не поддержало такое предложение. "Страны единодушно осудили выход США из СВПД и отметили, что подобная встреча - не место для обсуждения положений соглашения. Этот вопрос должен решаться на заседании группы "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН + Германия - прим. ТАСС)", - пояснил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель Ирана также заявил, что "на спецсессии США оказались в изоляции и не смогли получить то, чего они добивались".

"Соединенные Штаты намеривались использовать эту встречу для продвижения своих политических интересов, для противодействия Ирану, однако у них ничего не вышло", - сказал Казем Гариб Абади.