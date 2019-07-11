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В Пакистане в результате ДТП с автобусом погибли 13 человек


По меньшей мере 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса около города Атток в провинции Пенджаб. Об этом в четверг сообщил телеканал Geo.tv.

По имеющейся информации, водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Свата в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство вылетело с проезжей части. Как сообщается, автобус перевозил 59 человек.

Службы спасения, прибывшие на место ЧП, оказывают помощь пострадавшим. Пассажиров с тяжелыми ранениями направили в близлежащий госпиталь,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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