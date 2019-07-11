В КНДР заявили о разработке оружия для уничтожения истребителей F-35

КНДР осуществляет разработку специальных вооружений для противодействия истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35А, которые закупает у США Южная Корея. Об этом говорится в опубликованном в четверг агентством ЦТАК заявлении главы исследовательского отдела института американистики при МИД КНДР.

О разработке какого именно вооружения идет речь не указано. Агентство Kyodo считает, что, скорее всего, в КНДР имеют в виду тактические ракеты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первый истребитель-бомбардировщик F-35А был передан южнокорейским ВВС в конце марта. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести таких машин, а всего контракт предусматривает закупку 40 истребителей к 2021 году.