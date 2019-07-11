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Арсен Торосян принял чрезвычайного и полномочного посла Израиля Элиава Белоцерковского


Чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Армении Элиав Белоцерковский вместе с почетным консулом  Государства Израиль Ашотом Шахмурадяном совершил ознакомительный визит в Министерство здравоохранения для обсуждения с министром Арсеном Торосяномперспектив двустороннего сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, Элиав Белоцерковский представил ряд вопросов, связанных с возможностями двустороннего сотрудничества, которые могут быть осуществимы в сфере здравоохранения посредством обмена опытом с Израилем.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества и в сфере реабилитации детей, создания совместных программ по финансированию обучения в Израиле и для случаев массовых чрезвычайных ситуаций.

Министр подчеркнул, что совместная реализация программ в значительной степени будет способствовать развитию сферы здравоохранения Армении по указанным направлениям и поможет создать взаимовыгодные связи.




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