Между Арменией и Свердловской областью РФ намечены перспективы сотрудничества

В рамках проходящего в Екатеринбурге Глобального саммита производства и промышленности министр экономики Армении Тигран Хачатрян встретился с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым. Как сообщили Арменпресс в Министерстве экономики Армении, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Свердловской областью и Арменией.

“Я рад констатировать, что растет товарооборот между Арменией и Свердловской областью. Дальнейшее развитие этих отношений, несомненно, будет способствовать углублению сотрудничества между нами, и мы сможем использовать имеющийся потенциал”, - сказал Тигран Хачатрян.

Тигран Хачатрян предложил организовать встречу для представителей бизнес-сообщества Армении и Свердловской области, а также развивать взаимодействие в сфере туризма.

“Учитывая производственный потенциал нашей области и возможности рынка Армении, мы видим значительные перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества свердловский и армянских предприятий, в частности, в сферах транспорта, машиностроения и приборостроения”, - отметил Алексей Орлов.

С целью сохранения положительных тенденций роста объемов товарооборота, разработки и реализации совместных гуманитарных и научно-технических программ, правительство Свердловской области предложило рассмотреть возможность подписания нового соглашения о многолетнем сотрудничестве.

С точки зрения укрепления основ сотрудничества, стороны особо отметили необходимость укрепления связей и между областями.