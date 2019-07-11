“АА”: нужно серьезно готовиться к третьей конференции “Один пояс, один путь”

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Происходящие в мире перестановки показывают, что Азия становится движущей силой мировой экономики. Экономические интересы и развития обозначают также направление политических процессов. Мы можем сделать ряд прогнозов о том, какой будет карта мира на ближайшие десятилетия, но то, что самым ярким и влиятельным игроком на этой карте будет Китай, это уже однозначно.

В рамках инициативы “Один пояс, один путь”, которую мы можем считать наследием Шелкового пути, до марта 2019 года соглашения о сотрудничестве подписали уже 125 стран и 29 международных организаций. Армения не была представлена на высоком уровне как на первой, так и на второй конференции инициативы “Один пояс, один путь”. “В ближайшие два года нужно очень серьезно подготовиться к третьей конференции, чтобы предстать на высоком уровне и попытаться вернуть упущенное. А сферы сотрудничества многочисленны: энергоносители (особенно совместное производство солнечной энергии), сельское хозяйство, финансово - банковская система, военно-политическая, технологии, оцифровка (“Шелковый цифровой путь”), дорожное строительство, железные дороги и т.д.”, - говорит руководитель фонда “Совет политических и стратегических исследований Китай–Евразия”, член Британской ассоциации китаеведения, кандидат политических наук Мгер Саакян”.

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