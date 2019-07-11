“АйастаниАнрапетутюн”: Экспортные рынки нужно выбирать правильно

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Доктор экономических наук, дипломат, старший научный сотрудник Южного отделения Национальной академии наук РФ Арарат Гомцян - один из тех людей, которые изначально выступали за вступление Армении в ЕАЭС. Чем же было это обусловлено? “Это было обусловлено тем обстоятельством, что мы находимся в определенном географическом регионе, где нужно считаться со сформировавшимися в течение нашей истории экономическими связями. В первую очередь это связи с Россией. Безусловно, есть и Евросоюз с 27 странами. Есть наши непосредственные соседи по границе - Иран, Грузия. Но более признающая нашу продукцию страна - это Россия и она нуждается в нашей продукции. Смотрите, наша медь экспортируется в Германию, наши искусственные, драгоценные камни в Голландию, Бельгию, Данию. Болгария в последнее время очень активизировалась. Но это зависит от востребованности конкретного товара в данной стране на данный момент. А России почти все наши товары, начиная с чистой сельхозпродукции до продуктов, представляющих высокую интеллектуальную научную ценность, знакомы. Я приветствую политику нашего правительства, которое ставит акцент именно на этом”, - сказал Гомцян”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.