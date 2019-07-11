“АйастаниАнрапетутюн”: в учреждениях первичного звена Еревана будет усилена кардиологическая служба

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Начальник управления здравоохранения мэрии Еревана КамсарБабинян в беседе с газетой, обращаясь к населению, сказал: “Призываю и прошу, если для анализов, включенных в первичное звено охраны здоровья в рамках госзаказа, Вас направляют в какую-либо лабораторию на платной основе, звоните по бесплатному номеру 1-05. Со стороны мэрии Еревана будет самоежесткоереагирование”.

Речь идет также о нарушении порядка предоставления лекарств.

Он также отметил, что ведутся работы по информированности граждан. Посетителям поликлиники очень скоро будет сообщено о бесплатных лекарственных средствах, предоставляемых им по соответствующему списку.

В ближайшее время планируется усилить кардиологическую службу в учреждениях первичного звена Еревана.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.