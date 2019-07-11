Европейские индексы - 10-07-19
МОСКВА, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.51% и составил 12373.41 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.08% и составил 5567.59 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7530.69 пункта, а российский RTSI вырос на 0.92% и составил 1407.64 пункта.
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