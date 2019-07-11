Цены на цветные металлы - 10-07-19

ЛОНДОН, 11 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1803.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5822.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1907.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12625.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18300.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2370.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.69% и составила 25684.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.