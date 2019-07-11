У Армении и Израиля много общего:В Армении отметили День независимости Израиля

Заместитель министра иностранных дел Армении ГригорОваннисян считает, что Армения и Израиль в состоянии поднять отношения на новый уровень. Посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский считает, что оба государства имеют много общего.

Как передает Арменпресс, 10 июля в Ереване состоялось мероприятие, посвященное 71-й годовщине независимости Израиля. Посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский подчеркнул, что между Израилем и Арменией много общего. “В нашей истории, и в культуре очень много общих, единых эпизодов и взаимных контактов. Израилем и Арменией сходства Перечень общностей обширен и он действительно впечатляет. Мы небольшие нации с древней историей и находимся в сложных геополитических регионах”, - сказал посол.

По его словам, оба народа пытались уничтожить. Посол подчеркнул, что оба государства придают большую роль образованию, оба имеют большую диаспору.Он считает большой честью, быть послом именно в этой особенной стране. 4 года назад они вместе с супругой были в Армении, посетили древние монастыри, церкви, однако посол подчеркнул, что лучшей частью визита было общение с сердечным и гостеприимным народом, и после этого визита они были уверены, что вернутся в Армению.

Замминистра иностранных дел Армении ГригорОваннисян отметил, что в последние годы в отношениях Армении и Израиля наблюдается активизация. “Думаю, наши отношения в состоянии подняться на новую ступень”, - сказал замминистра и отметил, что он рад назначению Белоцерковского послом в Армении, он опытный дипломат, и в этом плане есть надежды и ожидания.