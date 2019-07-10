Посол Израиля считает перспективным сотрудничество с Арменией в сфере высоких технологий

Новоназначенный посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский считает перспективным сотрудничество между Арменией и Израилем в сфере высоких технологий. Как сообщает Арменпресс, посол выразил такое мнение в беседе с журналистами после посвященного 71-й годовщине независимости Израиля приема в Ереване.

«Есть ряд направлений сотрудничества. На мой взгляд, первым направлением сотрудничества является развитие индустрии знаний, то есть сотрудничество высокотехнологичных компаний, чтобы они делились опытом друг с другом. Я думаю, что это наиболее перспективное направление», - сказал посол.

Он отметил, что существуют планы сотрудничества в сфере образования, чтобы преуспевающие армянские студенты получали образование в Израиле. Существуют также программы сотрудничества в области здравоохранения - планируется отправка армянских врачей в Израиль для переподготовки. Посол подчеркнул, что они с нетерпением ждут их реализации.