На внеочередном заседании правительства утверждена программа среднесрочных государственных расходов

Состоялось внеочередное закрытое заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе заседания была комплексно обсуждена и утверждена программа среднесрочных государственных расходов Республики Армения на 2020-2022 гг.

Был одобрен “Предварительный вариант законопроекта Республики Армения «О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год» ” для проведения обсуждений включенных в предварительный вариант законопроекта Республики Армения “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год” бюджетных программ с главными администраторами по бюджетным ассигнованиям соответствующих головных комиссий Национального Собрания Республики Армения в соответствии с графиком, установленным пунктом 28 второго приложения к решению премьер-министра Республики Армения номер 289-А от 22 марта 2019 года.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность последовательного осуществления мер, предусмотренных вышеупомянутой программой, и дал конкретные поручения руководителям ведомств по осуществлению капитальных затрат, привлечению инвестиций, увеличению объемов экспорта и другим направлениям.