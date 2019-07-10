Одно из самых больших предумышленных убийств 20-го века: посол Израиля о Геноциде армян

Новоназначенный посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский считает убийство армян в Турции в 1915 году самым большим предумышленным убийством 20-го века. Как сообщает Арменпресс, посол выразил такое мнение на посвященном 71-й годовщине независимости Израиля приеме в Ереване, коснувшись вопроса журналиста о том, что Израиль не признал Геноцид армян, могут ли быть какие-либо изменения, особенно в том случае, когда посол посетил Мемориал жертв Геноцида армян.

«Это была ужасная трагедия, это было одно из самых больших предумышленных убийств 20-го века и в истории человечества. Евреи, особенно люди, живущие в Израиле, очень активно выступают против этого, и этот вопрос также обсуждалось в нашем парламенте», - сказал посол.

Журналист заметил, что посол не использовал слово геноцид, а посол отметил, что это не вопрос поиска слов. Он подчеркнул, что это ужасная трагедия, эту историю следует изучить и обсудить, чтобы такие трагедии не повторялись.

Коснувшись вопроса о том, не будут ли отношения с Азербайджаном препятствовать сотрудничеству, посол отметил, что у Израиля, как и у Армении есть свои интересы, свои отношения со многими странами, и эти отношения состоят из разных компонентов. Посол посчитал это абсолютно нормальным. «Мы рассматриваем отношения с Арменией как приоритетные и будем максимально укреплять их», - подчеркнул посол.