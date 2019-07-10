В Армении в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах - град

На территории Армении 11 июля и 14-15 июля в отдельных районах, 12-13 июля в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с. С 11-12 июля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, с 13-14 понизится на столько же.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван с 11-14 июля в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. 15-го июля ожидается погода без осадков.