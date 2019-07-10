Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом ИРИ Хасаном Рухани

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Двусторонне с удовлетворением было отмечено состоявшееся недавно очередное заседание армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране. Была подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом, а также обменялись мнениями о развитии событий в регионе.