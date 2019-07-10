За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 9 и 10 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 53 случая преступлений, из них 3 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев мошенничества, 10 случаев кражи личного имущества, 9 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая обнаружения наркотиков, по 2 случая хулиганства, злоупотребления должностными полномочиями, побоев и подделки документов, по 1 случаю присвоении или растраты, служебного подлога или служебной халатности, уничтожения имущества по неосторожности, незаконной оплаты со стороны общественного служащего, не являющегося должностным лицом, распространения порнографических материалов.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества и 1 случай квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.