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Армен Саркисян присутствовал на концерте всемирно известной сопрано Асмик Григорян


Президент Республики Армения Армен Саркисян в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна 10 июля присутствовал на сольном концерте всемирно известной сопрано, лауреата Международной оперной премии 2019 года  номинации «Лучшая оперная певица» Асмик Григорян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, концерт прошел под патронатом президента Республики Армения Армена Саркисяна и г-жи Нунэ Саргсян и был посвящен памяти отца певицы, Народного артиста Армянской ССР, Заслуженного артиста Литовской ССР Гегама Григоряна.




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