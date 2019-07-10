Армен Саркисян присутствовал на концерте всемирно известной сопрано Асмик Григорян

Президент Республики Армения Армен Саркисян в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна 10 июля присутствовал на сольном концерте всемирно известной сопрано, лауреата Международной оперной премии 2019 года номинации «Лучшая оперная певица» Асмик Григорян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, концерт прошел под патронатом президента Республики Армения Армена Саркисяна и г-жи Нунэ Саргсян и был посвящен памяти отца певицы, Народного артиста Армянской ССР, Заслуженного артиста Литовской ССР Гегама Григоряна.