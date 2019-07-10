Гражданская панихида по Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арману Киракосяну пройдет в церкви Святого Саркиса в Нор-Норке (5-й жилой массив) 12 июля с 18:00 по 20:30.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, церемония прощания с Арманом Киракосяном пройдет в Доме камерной музыки им. Комитаса 13 июля с 12:00 по 14:00. Похороны пройдут в пантеоне Ереванского городского кладбища.

Напомним, что 6 июля скончался посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арман Киракосян

“С глубокой болью узнали, что в возрасте 63 лет скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Арман Киракосян, который с самых первых дней стоял у истоков становления дипломатической службы и внешней политики новопровозглашенной Армении и внес бесценный вклад в это дело.

Выражаем наши глубокие соболезнования семье и родным Армана Киракосяна и всем тем, кто скорбит о его смерти”, - говорилось в сообщении МИД Армении.