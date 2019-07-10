Джокович победил Гоффена и вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в матче 1/4 финала первая ракетка мира Джокович обыграл бельгийца Давида Гоффена, посеянного под 21-м номером, со счетом 6:4, 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Эта победа стала для Джоковича 70-й в матчах Уимблдона. Таким образом, 4-кратный победитель Уимблдонского турнира Джокович стал четвертым теннисистом в истории (в открытой эре), кому удалось достичь отметки в 70 выигранных матчей на травяном турнире Большого шлема, наряду со швейцарцем Роджером Федерером, американцем Джимми Коннорсом и немцем Борисом Беккером.

За выход в финал третьего в сезоне турнира Большого шлема Джокович поспорит с победителем матча между аргентинцем Гуидо Пельей (26-й номер посева) и испанцем Роберто Баутистой-Агутом (23).