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Ереванский метрополитен возобновил работу


Ереванский метрополитен возобновил работу. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении. 

В энергосистеме Армении произошел сбой. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок были отключены. В результате была приостановлена работа ереванского метрополитена. Будет создана рабочая группа для расследования причин аварии.




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