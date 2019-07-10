Ереванский метрополитен возобновил работу. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

В энергосистеме Армении произошел сбой. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок были отключены. В результате была приостановлена работа ереванского метрополитена. Будет создана рабочая группа для расследования причин аварии.