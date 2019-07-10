Это место, где бьется сердце Европы: Туск поделился впечатлениями после визита в Севанаванк

Это место, где бьется сердце Европы. Как сообщает Арменпресс, такое мнение в беседе с журналистами после визита в Севанаванк выразил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Хотя я политик, однако культура гораздо важнее. Я действительно впечатлен. Как европеец, я думаю, что это не просто моя точка зрения, это место, где бьется сердце Европы», - сказал Туск.

Он посчитал культурное наследие Армении одним из самых впечатляющих - не только в этом регионе. Председатель Европейского совета посчитал самым важным преимуществом Армении ее граждан, подчеркнув, что это не просто комплимент.

Туск отметил, что впервые увидел хачкары и очень впечатлен.