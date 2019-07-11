Мероприятия предстоящие 11июля

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 11 июля, состоится очередное заседание правительства Армении. На повестке дня более двух десятков вопросов.

В Гюмри Министерство юстиции Республики Армения проведет общесвенное обсуждение проекта решения правительства “Об утверждении антикоррупционной стратегии Армении и программы мероприятий на 2019 - 2022 годы по ее реализации.

Министерство окружающей среды РА организует визит журналистов в Сюникскую область для представления работ, выполненных в рамках программы содействия охраняемым территориям.

В Национальном музее-институте архитектуры имени А. Таманяна состоится торжественное открытие выставки под названием “Завтрашний город”. Это - передвижная выставка Института Гете, посвященная архитектуре постсоветских городов. Первый показ состоится в Ереване.

Сегодня в концертном зале Арама Хачатуряна джазовый вокалист и трубач Роналду Бейкер выступит с Государственным джазовым оркестром Армении. Под руководством художественного руководителя и дирижера джаз-оркестра Армена Уснунца коллектив и Рональд Бейкер исполнят любимые классические и современные джазовые произведения.

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