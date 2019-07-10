КС Армении принял решения в связи с обращением, представленным адвокатской группой Роберта Кочаряна

Конституционный суд Армении принял решения в связи с обращением, представленным адвокатской группой второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, КС рассмотрит вопрос конституционности статьи 300.1 УК. Соответствующее решение обнародовал КС.

Напомним, что решение касается обращения судьи суда первой инстанции Давида Григоряна. Обращение состояло из трех частей. Два обращения КС отклонил, а третье принял в производство. Именно по статье 300.1 предъявлено обвинение второму президенту Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Сейрану Оганяну, бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.

КС постановил:

- отказать в рассмотрении запроса суда первой инстанции о соответствии ч.1 статьи 300 (в редакции до вступившего в силу 20 марта 2009 г варианта) Конституции,

-отказать в трактовании статей 56.1 и 57 (статьи 140 и 141 согласно изменениям Конституции от 2015 г) в контексте статей 78 и 79 Конституции,

- принять к рассмотрению соответствия ч.1 статьи 300.1 Конституции,

- рассмотрение дела начать в 10 часов 20 августа 2019 г. Докладчиками по делу назначить судей Конституционного суда А.Гюлумян, А.Диланян, Ф.Тохян, А.Тунян, А.Хачатрян, А.Назарян, А.Петросян.

- рассмотрение дела проводить в письменном порядке. В качестве ответчика вовлечь принявший кодекс орган – Национальное Собрание.