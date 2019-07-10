В следующем году в Ереване откроется отель “Marriott International”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял сопредседателей правления “Marriott International” Райнера Сакау и Пенгаша Бирла, а также их партнера в Армении - руководителя группы компаний Galaxy.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, гости рассказали об инвестиционных проектах и мероприятиях, реализуемых “Marriott International” в Армении. В частности, они коснулись совместного с группой компаний Galaxy проекта по строительству отеля “Marriott Courtyard” в Ереване, открытие которого запланировано на следующий год.

Президент приветствовал проекты, реализуемые “Marriott International” в Армении, отметив, что наша страна поощряет международные инвестиции, а также внедрение и эксплуатацию международных брендов.

Гости подчеркнули, что им приятно и комфортно работать в Армении, где люди гостеприимны и дружелюбны. “Мы с удовольствием готовы больше работать в Армении”, - сказали они.