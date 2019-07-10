Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-07-19

ЕРЕВАН, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 июля, курс доллара США сократился на 0.41 драмa и составил 476.59 драм. Курс евро вырос на 0.54 драмa и составил 534.88 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.48 драм. Курс британского фунта вырос на 0.44 драмa и составил 594.97 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 149.47 драмa и составила 21322.33 драм. Цена серебра сократилась на 0.89 драмa и составила 230.22 драм. Цена платины сократилась на 41.34 драмa и составила 12396.08 драм.