Азиатские индексы - 10-07-19

ТОКИО, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.15% и составил 21533.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1571.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 2915.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 28204.69 пункта.