Азиатские индексы - 10-07-19
ТОКИО, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.15% и составил 21533.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1571.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 2915.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 28204.69 пункта.
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-07-19
- 17:30 Азиатские индексы - 10-07-19
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- 16:47 Армен Саркисян принял председателя Европейского совета Дональда Туска
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- 16:00 Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост
- 15:40 В кабмине ФРГ заверили, что Меркель чувствует себя хорошо, несмотря на очередной приступ
- 15:30 МИД Армении выступил с заявлением в связи с попытками Турции по проведению бурильных работ на Кипре
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- 15:15 Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 1,4%
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- 13:52 Все пассажиры Ереванского метрополитена эвакуированы
- 13:51 Aвария энергетической системы: Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-ый блок отключены
- 13:40 Вашингтон введет новые санкции против Тегерана
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