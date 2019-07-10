Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июль

Азиатские индексы - 10-07-19


ТОКИО, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.15% и составил 21533.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1571.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.44% и составил 2915.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 28204.69 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации