Армен Саркисян провел встречу с представителями “Оррана”

Президент Республики Армения Армен Саркисян 9 июля провел встречу в формате ужина с основателем благотворительной организации “Орран” Армине Ованнисян, меценатом “Оррана” Каро Мартиросяном и членами его семьи.

Как сообщает Арменпресс, ужин был запланирован в сентябре прошлого года на обеде по сбору средств, организованном “Орраном” в США.

Во время ужина был организован аукцион, в ходе которого участникам было предложено множество уникальных предложений-лотов. Пожалуй, самым интересным из них был лот “Ужин с президентом Республики Армения”, который достался давнему другу “Оррана” Каро Мартиросяну.

“Это очень похвальный и гостеприимный акт президента Армена Саркисяна”, - сказала Армине Ованнисян, подчеркнув, что он способствует формированию новой культуры.

Вся сумма, включая деньги, собранные с вышеупомянутого лота, будет направлена на решение социальных проблем 300 малообеспеченных детей и пожилых людей.