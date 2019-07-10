Армен Саркисян принял председателя Европейского совета Дональда Туска

Президент Республики Армения Армен Саргкиян принял председателя Европейского совета Дональда Туска.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит Дональда Туска в Армению и выразил уверенность, что ему очень понравится визит в Армению, тем более что Армения является страной, разделяющей европейские ценности.

«Армения не только подписала соглашение с Европейским союзом, но также является страной, которая является глубоко европейской в культурном смысле и всегда была такой. Поэтому более чем естественно, что мы становимся ближе к Европейскому союзу. Армения всегда была колыбелью европейских ценностей - от нашей религии, культуры до литературы и музыки», - сказал президент Саркисян.

Коснувшись отношений Армения-ЕС, президент Саркисян выразил уверенность в том, что отношения с Евросоюзом в ближайшее время будут углубляться и сближаться. «У нас есть большой потенциал для этого», - подчеркнул Армен Саркисян. Он пригласил Дональда Туска посетить Армению вместе со своей семьей.

Председатель Европейского Совета поблагодарил за теплый прием, отметив, что это его третий визит в Армению. «Я чувствую себя как дома», - сказал он.

В ходе беседы тет-а-тет президент Республики Армения и председатель Европейского совета обменялись мнениями по ряду вопросов повестки Армения-ЕС, а также затронули вопросы сотрудничества в различных сферах.