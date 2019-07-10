Посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост

Посол Великобритании в США Ким Дэррок решил покинуть свой пост на фоне скандала с утечкой в прессу его оценок деятельности президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил в среду британский МИД.

Сожаления в связи с уходом посла уже высказала премьер-министр королевства Тереза Мэй,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Этим утром я переговорила с Кимом Дэрроком. Я выразила ему огромное сожаление, что он посчитал необходимым оставить свой пост посла в Вашингтоне", - сказала она в Палате общин.