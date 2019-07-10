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В кабмине ФРГ заверили, что Меркель чувствует себя хорошо, несмотря на очередной приступ


Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на очередной приступ дрожи, чувствует себя хорошо. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель кабмина ФРГ.

"Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии [Антти Ринне] идут по плану", - сказал он.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий: 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также сегодня.

 

 

 




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