МИД Армении выступил с заявлением в связи с попытками Турции по проведению бурильных работ на Кипре

МИД Армении выступил с заявлением в связи с попытками Турции по проведению новых бурильных работ на северо-востоке Кипра. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:

“Выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу попыток Турции по проведению новых бурильных работ на северо-востоке Кипра. Последовательные провокационные действия Турции в зоне восточного Средиземноморья ставят под угрозу региональную безопасность и стабильность.

Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку и солидарность Республике Кипр и ее народу и призываем Турцию прекратить свою деятельность в исключительной экономической зоне Кипра (ЕЭП), уважать суверенитет Республики Кипр и права кипрского народа на политическое, социальное и экономическое развитие без внешнего давления”.