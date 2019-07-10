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МИД Армении выступил с заявлением в связи с попытками Турции по проведению бурильных работ на Кипре


МИД Армении выступил с заявлением в связи с попытками Турции по проведению новых бурильных работ на северо-востоке Кипра. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД говорится:

Выражаем нашу глубокую обеспокоенность по поводу попыток Турции по проведению новых бурильных работ на северо-востоке Кипра. Последовательные провокационные действия Турции в зоне восточного Средиземноморья ставят под угрозу региональную безопасность и стабильность. 

Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку и солидарность Республике Кипр и ее народу и призываем Турцию прекратить свою деятельность в исключительной экономической зоне Кипра (ЕЭП), уважать суверенитет Республики Кипр и права кипрского народа на политическое, социальное и экономическое развитие без внешнего давления”.




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