Армянских водителей в Грузии избили, повредили машины: сообщение посольства

В Грузии произошел инцидент с водителями-гражданами Армении, направляющимися из России в Армению. Посольство Армении в Грузии сообщило, что возник спор на бытовые темы, и им нанесли удары.

«Мы сообщаем, что неизвестные лица в районе села Степанцминда, недалеко от российско-грузинского пограничного контрольно-пропускного пункта поспорили с двумя гражданами Армении, перевозящими пшеницу, нанесли им удары повредили грузовики.

Один из водителей получил перелом руки, ему была оказана первая медицинская помощь и он переехал в Армению. Его грузовик уже в Армении. Другой водитель, после инцидента, сумел самостоятельно управлять своим грузовиком и пересек грузино-армянскую границу.

Посольство Армении в Грузии связалось с правоохранительными органами Грузии с тем, что произошедшему будет дана юридическая оценка, а виновные будут наказаны», - сказали «Арменпресс» в посольстве Армении в Грузии.

Ранее депутат фракции Национального собрания Армении "Лори" Арман Бабаджанян заявил в интервью 1in.am, что армянские водители грузовиков, ввозящих пшеницу из Грузии через Грузию, были избиты армянскими водителями.