Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 1,4%

Еврокомиссия (ЕК) понизила оценку роста экономики еврозоны на 2020 год на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим, весенним прогнозом - до 1,4%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе ЕК, обнародованном в среду в Брюсселе.

При этом оценка роста экономики на текущий год осталась прежней - 1,2%.

Что касается инфляции в зоне евро, то прогноз сокращен на 0,1 п.п. - до 1,3% на текущий и 2020 годы.

"Ожидавшийся ранее рост в текущем году теперь выглядит слабее, так как глобальный производственный цикл еще не достиг дна, а перспективы торговли и инвестиций все еще омрачены протекционизмом и неопределенностью", - отмечается в заявлении ЕК.