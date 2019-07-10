Перед коллективами классической музыки откроются новые перспективы

10 июля Концертный зал имени Арама Хачатряна подписал меморандум о сотрудничестве между благотворительным фондом «Мой шаг» и коллективами классической музыки в целях популяризации, переоценки и развития классической музыки.

Идея была создана в рамках программы «Друзья классической музыки Армении», инициированной фондом «Мой шаг» в 2018 году.

Как сообщает «Арменпресс», программа направлена на обеспечение устойчивого развития классической музыки в Армении, расширение возможностей коллектива, повышение интереса к классической музыке (в том числе в контексте туризма), расширение доступа к информации о событиях, увеличение финансовых потоков и внедрение инновационных решений.

«Классическое академическое искусство - это величайшее сокровище, которое мы должны сохранять и развивать. Это может помочь нам обогатить нашу страну и экономику», - сказал исполнительный директор фонда Ованес Казарян.

По его словам, подписав Меморандум, они планируют создать единую онлайн-платформу для коллективов классической музыки, которая, прежде всего, предоставит доступ к информации о классической музыке не только для местной, но и для зарубежной аудитории.

«Мы хотим помочь каждому развить свои маркетинговые и брендинговые возможности. Сегодня очень важно правильно упаковывать и доставлять деятельность той или иной команды», - подчеркнул Казарян.

Супруга премьер-министра Анна Акопян, инициатор программы «Друзья классической музыки в Армении», сказала, что у нас есть высококлассные оркестры и хоры, с которыми мы не имеем права вести себя как прежде.

«Коллективы достигли своим потом того, что имеют. Без зарплаты создавали, за минимальные деньги сделали максимальное. За один год фонд предоставил коллективу 514 миллионов 866 тысяч драмов, но для нас важно решить не только минимальные проблемы, а дать возможность достойно представиться миру», - подчеркнула она.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян, сказал, что в результате успешного хода проекта мы сможем еще больше повысить публичное признание наших творческих организаций, общественный авторитет, международное представительство.

Меморандум о сотрудничестве подписал исполнительный директор благотворительного фонда «Мой шаг» Ованес Казарян, художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. Ал.Спендиаряна Константин Орбелян, художественный руководитель ГНКО «Национальный квартет им. Комитаса» Эдуард Тадевосян, художественный руководитель ГНКО «Национальный академический хор Армении» Ованнес Чекиджян, художественный руководитель ГНКО “Национальный оркестр филармонии Армении” Эдуард Топчян, художественный руководитель Государственного камерного хора Роберт Млкеян, Художественный руководитель Государственного камерного оркестра Армении Ваан Мартиросян, художественный руководитель ГНКО “Государственный симфонический оркестр” Сергей Смбатян, художественный руководитель Государственного камерного хора “Hover” Сона Оганесян, председатель Международного музыкального фестиваля НПО “Ереванские перспективы” Степан Ростомян.