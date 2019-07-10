Все пассажиры Ереванского метрополитена эвакуированы

По сообщению Ереванского метрополитена, в настоящее время в туннелях нет поездов, все пассажиры эвакуированы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян.

"Электроснабжение метро было прервано из-за отключения электроэнергии. На некоторых участках поезда остаются в туннелях. Затем электричество частично восстановилось, поезда приблизились к станциям, и пассажиры были эвакуированы. Ситуация находится под контролем. До урегулирования вопросов с электричеством работа метрополитена будет приостановлена», - отметил Карапетян.

В энергосистеме Армении произошла авария. Электрические колебания были зарегистрированы 10 июля около 13:00. Возможны отключения электричества. «На данный момент у нас случайная энергетическая система. Ереванская ТЭЦ и Разданский 5-й блок отключены. Прозрачность в республике возможна. Работы ведутся так, что проблема будет решена до 7 часов вечера», - сказал ранее вице-премьер Тигран Авинян.