Бако Саакян ознакомился с подготовкой к 7-м Панармянским играм

9 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил центральный стадион Степанакерта и ознакомился с подготовкой к 7-м Панармянским играм.

Как сообщили «Арменпресс» в Главном информационном управлении аппарата Президента Республики Арцах, глава государства подчеркнул необходимость проведения игр на высоком уровне, дав соответствующие указания руководителям заинтересованных органов по надлежащему выполнению работ.

Президента сопровождали государственный министр Григорий Мартиросян, председатель Всемирного комитета Панармянских игр Ишхан Закарян и другие официальные лица.