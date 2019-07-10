Позитивная динамика Армении создала новые возможности для сотрудничества. Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что позитивная динамика Армении создала новые возможности для сотрудничества.

«Мой визит подтверждает важность, которую Европейский союз придает нашим отношениям с Арменией и регионом. Сегодняшние обсуждения подчеркнули необходимость эффективной реализации нашего соглашения о партнерстве. Это амбициозное соглашение, которое поддерживает модернизацию Армении. Европейский союз продолжит оказывать техническую и финансовую помощь для реализации этого соглашения», - сказал Дональд Туск, передает «Арменпресс».

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и Европейским союзом было подписано в 2017 году, 24 ноября в Брюсселе. Его уже ратифицировали 14 стран-членов ЕС и Армения.