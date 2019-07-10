Министр здравоохранения Арсен Торосян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении Джонатана Лакотта для обсуждения вопросов организационного и двустороннего сотрудничества 6-го Форума по пополнению финансовых средств Глобального фонда:

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, Франция является одним из основных доноров Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией.

Целью 6 - го Форума является пополнение финансовых средств Глобального фонда на 2021-2023 гг для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией на не менее 14 миллиардов долларов.

Армения является страной-бенефициарием фонда, и по сей день, начиная с 2003 года, получила около 65 млн долларов с целью реагирования на ВИЧ/СПИД и содействие осуществлению национальных программ по борьбе с туберкулезом.

Джонатан Лакотт подчеркнул, что здравоохранение всегда было одним из важных компонентов Франко-армянского сотрудничества, и двустороннее сотрудничество является их наследием, которое необходимо сохранить.

Арсен Торосян отметил, что поддержка глобального фонда эффективна для обеих сторон и однозначно согласен продолжать сотрудничество. Министр также выразил желание лично присутствовать на форуме.