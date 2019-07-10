Грузинские депутаты от оппозиции в ближайшее время посетят Москву

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы обсудить грузино-российские отношения. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила в Facebook лидер партии, вице-спикер парламента Ирма Инашвили.

"Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что мы договорились об отмене виз [для граждан Грузии в РФ], очень позитивно рассматривались и другие важные для нашей страны вопросы. Провокаторы оттолкнули страну назад, и это происходит не впервые. Однако мы с Божьей помощью вновь найдем выход. Я уверена, что визит моих друзей в Москву принесет много пользы для нашей страны, которой будут завидовать наши враги", - написала Инашвили.

Когда именно грузинские депутаты отправятся в Москву и с кем проведут встречи, политик не уточняет.

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.