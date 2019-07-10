Армения и Беларусь обсуждают вопрос создания и экспорта сборочного производства тракторов

Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян, в рамках рабочего визита в Беларусь, в сопровождении посла РА в Беларуси Армена Гевондяна посетил Минский тракторный завод, ознакомился с производственными возможностями завода и процессом сбора тракторов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ министерства территориального управления и инфраструктур РА, в ходе встречи с заместителем директора по маркетингу компании Александром Казакевичем министр Сурен Папикян отметил, что белорусские тракторы пользуются большим спросом в Армении, и как и в сельском хозяйстве, так и в широкомасштабных дорожно-строительных работах есть необходимость модернизации машин. В этом контексте армянская сторона заинтересована в импорте последних моделей белорусских тракторов.

Александр Казакевич сообщил министру, что поставки белорусских тракторов в Армению осуществляются с 1992 года, и до сих пор было импортировано 1000 тракторов, из которых 104 - в 2018 году. В 2019г. планируется поставить 115 единиц тракторов. По словам Казакевича, белорусская компания готова расширить сотрудничество с Арменией и рассмотреть перспективу увеличения объемов экспорта машинного оборудования.

На встрече также была обсуждена возможность создания в Армении производства по сборке белорусских тракторов и их экспорта с территории Армении в страны Ближнего Востока.

В ходе визита министр и посол побывали также в Музее Минского тракторного завода, ознакомились с историей создания белорусских тракторов и географией поставок.