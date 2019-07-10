Два самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе
Два тренировочных самолета военно-воздушных сил Катара столкнулись в воздухе. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило министерство обороны эмирата на своей странице в Twitter.
"Два учебно-тренировочных самолета ВВС Катара столкнулись во время тренировочного полета, пилотам удалось катапультироваться", - говорится в заявления. Обстоятельства инцидента выясняются.
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