Сурен Папикян посетил Минский завод гражданской авиации

Делегация во главе с министром территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном посетила Минский завод гражданской авиации N 407.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, исполнительный директор завода Евгений Вайцехович представил министру Сурену Папикяну историю завода и нынешнюю деятельность предприятия. Министру было представлено, что завод работает с 1953 года. В 2018 году было завершено строительство ангара - сооружения для стоянки, технического ремонта и охраны самолетов, построенного на основе немецкого опыта, и завод переехал на территорию Минскогонационального аэропорта.

В ходе осмотра предприятия Сурен Папикян ознакомился с технологиями ремонта авиационной техники, возможностями модернизации авиационных двигателей и оборудования, изучил работы по ремонту поврежденных частей и салонов обслуживающих самолетов.

На вопрос министра, какие самолеты обслуживает компания, исполнительный директор сообщил, что в настоящее время она является лидером среди компаний в странах СНГ и постсоветского пространства, предоставляющих услуги по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию самолетов ЯК-40, ЯК-42, ЯК-52, ТУ-134, и она нацелена на дальнейшее расширение деятельности по обслуживаниюсамолетов как указанных стран, так и западных авиакомпаний.

Было также отмечено, что на территории завода планируется построить еще одно строение, соответствующее международным стандартам, где при необходимых температурных условиях можно будет красить наружную поверхность самолетов и модернизировать их салоны.