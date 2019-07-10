СМИ: авиация Хафтара нанесла удары по городу Гарьян

Боевые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли интенсивные удары по городу Гарьян в рамках подготовки наземной операции по восстановлению контроля над населенным пунктом. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Al-Hadath.

Канал указывает, что операция по возвращению города, расположенного к югу от Триполи, под контроль ЛНА началась в начале текущей недели. Первыми целями воздушных бомбардировок стали опорные пункты вооруженных формирований, лояльных Правительству национального согласия в Триполи (ПНС премьера Фаиза Сараджа). В настоящее время ливийская армия ожидает прибытия дополнительных ударных отрядов. Al-Hadath не исключает, что наземные столкновения могут начаться в ближайшие часы.

По данным Всемирной организации здравоохранения от 9 июля, с начала стычек боев за Триполи погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.