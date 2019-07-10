Посольство Армении в Грузии работает над возвращением паспорта гражданина Армении

Посольство Армении в Грузии представляет подробности о гражданах армянской национальности, проходящих по делу о перевозке недопустимого груза через российско-грузинскую границу 24 июня.

По подозрению в перевозке недопустимого груза на грузинском участке КПП Верхний Ларс был остановлен автобус, принадлежащий одному из армянских перевозчиков. За перевозку наркотиков в крупном размере сначала был задержан водитель автобуса Артем Хачатрян, затем после допроса он был освобожден, а вместо него был задержан пассажир автобуса. У Артема Хачатряна грузинскими правоохранителями был изъят его паспорт, для того чтобы он оставался бы в Грузии и в случае необходимости был бы допрошен и дал показания.

“Учитывая большой интерес, проявляемый СМИ к этому делу и вовлеченности посольства в него, сообщаем, что посольство в течение 16 дней поддерживает непосредственную связь с Артемом Хачатряном. Через три дня после инцидента мы пригласили его в посольство, где он встретился с послом и представил проблему. Ему была предложена финансовая помощь, от которой он отказался. Затем посольство обратилось в МИД Грузии с письмом, приложив к нему ходатайство, направленное в прокуратуру Грузии, для того чтобы паспорт гражданина Армении был бы возвращен насколько возможно скорее”, - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что юрист посольства в ежедневном режиме поддерживает связь со следователем и прокурором, занимающимся делом. Артем Хачатрян - важнейший свидетель, проходящий по делу. И в рамках дела в ежедневном режиме проводятся допросы для выяснения кто же провозил запрещенный груз.

” Посольство продолжает поддерживать постоянную связь и сАртемХачатряном, и с правоохранительными органами Грузии, чтобы в установленном законом порядке, в кратчайшие сроки его паспорт был возвращен. Посольство Армении в Грузии считает своим важнейшим приоритетом защиту интересов каждого гражданина Армении на территории Грузии и в этом направлении осуществляет каждый возможный шаг”, - говорится в сообщении.