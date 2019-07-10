Тигран Хачатрян участвует в GMIS 2019

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян в Екатеринбурге с 9 по10 июля принимает участие в Глобальном саммите производства и промышленности (GMIS 2019). Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, цель саммита - создать мосты между производителями, правительствами, общественными организациями, технологами и инвесторами, а также обсудить перспективы трансформации глобальной экономики Четвертой промышленной революции.

Тигран Хачатрян в качестве докладчика участвовал в министерском панельном обсуждении “Диверсифицированное развитие и определение будущего промышленной конкурентоспособности Евразии. От политики до практических шагов”. Министр представил наблюдения о разработке единой промышленной политики ЕАЭС, подчеркнув вовлечение высоких технологий в контексте повышения производительности в производственных процессах.

Министр экономики РА также принял участие во встрече министров промышленности стран-членов Евразийского экономического союза. Тигран Хачатрян провел обсуждения по ряду вопросов повестки дня с членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александром Суботиным.

Министр Хачатрян в сопровождении консула РА в Екатеринбурге Нарека Спартакяна встретился с рядом предпринимателей, чтобы обсудить возможности развития бизнеса в Армении.

10 июля Тигран Хачатрян продолжит встречи и обсуждения в рамках саммита, а также посетит выставку промышленной продукции, организованную в рамках GMIS 2019 года.

GMIS - совместная инициатива Министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и организации промышленного развития ООН (UNIDO). В этом году мероприятие объединило представителей 40 стран. В саммите принимает участие также и президент РФ Владимир Путин.