Ребенок упал из окна высотного здания: МЧС получило сигнал тревоги

10-го июля в 10:04 в службу “911” поступил звонок о том, что из окна дома 42 квартала Нарекаци административного района Аван города Ереван упала девочка (около 13 лет).Необходима скорая помощь.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехала оперативная группа Национального центра кризисного управления СС МЧС РА и инструктор по психологическому консультированию.

Дополнительная информация будет предоставлена.