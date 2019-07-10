Вице-премьер Мгер Григорян встретил председателя СЕ Дональда Туска

Вице-премьер Мгер Григорян в сопровождении руководителя делегации ЕС в РА, посла Петра Свитальскогов аэропорту “Звартноц” встретил прибывшего в Ереван председателя Европейского совета Дональда Туска. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Мгера Григоряна.

В рамках визита председатель СЕ встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.