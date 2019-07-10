КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

Между Комитетом государственных доходов и французским агентством международной экспертизы “Экспертиз Франс” 9 июля был заключен договор о консультационной службе с целью реализации в КГД программы технической помощи “Содействие налоговому администрированию Армении в сокращении теневой экономики и обеспечении стабильного роста налоговых доходов”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, на мероприятии присутствовал также посол Франции в Армении.

Программа призвана содействовать внедрению стратегии КГД РА в налоговой сфере, делая акцент на мерах, направленных на сокращение теневой экономики.Для разработки эффективных предложений для КГД французская сторона привлечет международных экспертов, владеющих передовым опытом борьбы с теневой экономикой. В конце полуторагодичной программы ожидается внедрение в КГД эффективных инструментов оценки налогового потенциала теневой экономики и отраслей экономики, усиление потенциала КГД в мобилизации и анализе внутренней и внешней информации, а также улучшение деятельности отдела трасферного ценообразования КГД путем создания сопоставимых баз.

Кроме того, планируется усовершенствование действующих налоговых процедур, приведение в соответствие с особенностями МСП.

Программа реализуется в рамках заключенного между правительством РА и Французским агентством развития договора о финансировании и начнется с сентября.